Titoli Stato | nuovi rialzi rendimenti in aste Btp e CCteu per 6 | 75 mld

(Di martedì 31 maggio 2022) Roma, 31 mag. - (Adnkronos) - Seguendo un trend ormai consolidato sono stati registrati forti incrementi di rendimento anche nelle odiernedidi- per un totale di 6,75 miliardi. In dettaglio, nell'asta di 3 miliardi di Btp a 5 anni (con scadenza ad aprile 2027) il rendimento è salito di 26 punti rispetto all'asta precedente toccando il 2,16%: la domanda è stata pari a 4,72 miliardi di euro, con un rapporto di copertura di 1,57. Nel collocamento di 2,5 miliardi di Btp a 10 anni con scadenza a dicembre 2032 l'importo richiesto èdi 3,975 miliardi (copertura 1,59) e un rendimento lordo salito al 3,10% (+32 punti). Infine il Tesoro ha collocato 1,25 miliardi dia 8 anni in scadenza a ottobre 2030 con un rendimento salito di 37 punti allo 0,87% e una domanda di 2,3 miliardi.