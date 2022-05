(Di martedì 31 maggio 2022) "Dei 1.100 miliardi di euro fra tasse, imposte, contributi non riscossi che costituiscono il cosiddettose ne potranno riscuotere qualche decina di miliardi, o comunque sotto i cento". Così ...

Così il direttore dell'Agenzia delle Entrate Ernesto Mariaintervistato da SkyTg24. Il, ha ricordato, riguarda cartelle per 19 milioni di soggetti, di questi - ha riferito - "solo 3 ...Era stato proprio il numero uno dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Mariain audizione in commissione Camera - Senato riunite, a parlare di undelle cartelle ormai fuori controllo. '... Ruffini, da Magazzino 1,1 mld ma riscuotibili meno di 100 - Ultima Ora "Dei 1.100 miliardi di euro fra tasse, imposte, contributi non riscossi che costituiscono il cosiddetto Magazzino se ne potranno riscuotere qualche decina di miliardi, o comunque sotto i cento". (ANSA ...Roma, 31 mag. (askanews) - I dati dicono che a fronte delle diverse rottamazioni varate negli anni "soltanto 3 milioni dei 19 milioni di soggetti con debiti iscritti a ruolo hanno usufruito di questa ...