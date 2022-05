Roma, Nainggolan: “Mourinho? Mi aveva cercato a Manchester, Pellegrini è il capitano giusto” (Di martedì 31 maggio 2022) Radja Nainggolan, intervistato da Retesport, è tornato a parlare della Roma dopo la vittoria della Conference League da parte dei giallorossi. Artefice del successo Mourinho, sul quale il “Ninja” racconta un particolare aneddoto: “Il mister mi aveva cercato quando era al Manchester United, mi voleva con lui – afferma il belga – mi scrisse che mi avrebbe richiamato ma poi non lo ha mai fatto. Dovremmo chiederlo a lui se sarei stato perfetto per il suo gioco. Adesso nella Roma non c’è un giocatore come me, il centrocampo è strutturato in modo diverso. Forse quello più simile a me è Veretout.” Sul suo rapporto con la Roma, Nainggolan ammette: “Roma mi manca, ma mi trovo bene in Belgio adesso. Certo che ho passato 17 ... Leggi su sportface (Di martedì 31 maggio 2022) Radja, intervistato da Retesport, è tornato a parlare delladopo la vittoria della Conference League da parte dei giallorossi. Artefice del successo, sul quale il “Ninja” racconta un particolare aneddoto: “Il mister miquando era alUnited, mi voleva con lui – afferma il belga – mi scrisse che mi avrebbe richiamato ma poi non lo ha mai fatto. Dovremmo chiederlo a lui se sarei stato perfetto per il suo gioco. Adesso nellanon c’è un giocatore come me, il centrocampo è strutturato in modo diverso. Forse quello più simile a me è Veretout.” Sul suo rapporto con laammette: “mi manca, ma mi trovo bene in Belgio adesso. Certo che ho passato 17 ...

