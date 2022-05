Pierluigi Diaco: Da settembre il mio “talent di parola” (Di martedì 31 maggio 2022) Pierluigi Diaco: «Non sono raccomandato. La mia carriera è piena di errori e di idee» La Repubblica, pagina 38, di Silvia Fumarola. Lo definisce «un talent di parola», un modo per esplorare il mondo dei social, per mettere a confronto le generazioni. Pierluigi Diaco dal 12 settembre rivoluzionerà il daytime di Rai2 con BellaMa’, programma ambizioso e pop, un po’ come è lui. Stasera ultima puntata di Ti sento, l’ospite è Orietta Berti, poi al lavoro per selezionare i venti concorrenti, giovani e boomers protagonisti della nuova trasmissione «che nasce grazie all’entusiasmo dell’ad della Rai Carlo Fuortes. Lavoriamo con uno spirito degli anni Sessanta, è tutto fatto con risorse interne». Diaco, cos’è un talent di ... Leggi su tvzoom (Di martedì 31 maggio 2022): «Non sono raccomandato. La mia carriera è piena di errori e di idee» La Repubblica, pagina 38, di Silvia Fumarola. Lo definisce «undi», un modo per esplorare il mondo dei social, per mettere a confronto le generazioni.dal 12rivoluzionerà il daytime di Rai2 con BellaMa’, programma ambizioso e pop, un po’ come è lui. Stasera ultima puntata di Ti sento, l’ospite è Orietta Berti, poi al lavoro per selezionare i venti concorrenti, giovani e boomers protagonisti della nuova trasmissione «che nasce grazie all’entusiasmo dell’ad della Rai Carlo Fuortes. Lavoriamo con uno spirito degli anni Sessanta, è tutto fatto con risorse interne»., cos’è undi ...

Pubblicità

Four__M : RT @Cinguetterai: Si è chiesto perché risulta antipatico? Pierluigi Diaco a #LaRepubblica: “La fama è figlia del pregiudizio degli addetti… - Cinguetterai : Si è chiesto perché risulta antipatico? Pierluigi Diaco a #LaRepubblica: “La fama è figlia del pregiudizio degli ad… - Frankf1842 : RT @fanpage: Pierluigi Diaco si racconta in un’intervista nella quale parla del suo nuovo programma e anche delle dicerie che in anni di ca… - fanpage : Pierluigi Diaco si racconta in un’intervista nella quale parla del suo nuovo programma e anche delle dicerie che in… - camaleonzio : Qui per dire che il mio amore per Alessio Orsingher (Tagadà, la7) è direttamente proporzionale alla repulsione che… -