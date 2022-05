LIVE Trevisan-Fernandez 2-1, Roland Garros 2022 in DIRETTA: break in avvio siglato dall’azzurra (Di martedì 31 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 Game Fernandez. Corta la risposta dell’azzurra, che si concede al rovescio vincente dell’avversaria. 40-15 Dritto vincente in uscita dal servizio per la numero 18 WTA. 30-15 Si prende il punto a rete la nordamericana. 15-15 Si spegne sul nastro la palla corta di rovescio di Fernandez. 15-0 Primo vincente dell’incontro per la canadese, che va a segno con il dritto. 2-0 Game Trevisan! Bravissima la toscana che chiude il game siglando un rovescio vincente in contropiede. AD-40 Prima palla corta di dritto del match a segno per Martina. 40-40 Arriva il primo doppio fallo anche per Trevisan. AD-40 Si ferma sul nastro il dritto incrociato di Fernandez. 40-40 Si apre il campo con la risposta la canadese, che attacca ancora bene sul ... Leggi su oasport (Di martedì 31 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-1 Game. Corta la risposta dell’azzurra, che si concede al rovescio vincente dell’avversaria. 40-15 Dritto vincente in uscita dal servizio per la numero 18 WTA. 30-15 Si prende il punto a rete la nordamericana. 15-15 Si spegne sul nastro la palla corta di rovescio di. 15-0 Primo vincente dell’incontro per la canadese, che va a segno con il dritto. 2-0 Game! Bravissima la toscana che chiude il game siglando un rovescio vincente in contropiede. AD-40 Prima palla corta di dritto del match a segno per Martina. 40-40 Arriva il primo doppio fallo anche per. AD-40 Si ferma sul nastro il dritto incrociato di. 40-40 Si apre il campo con la risposta la canadese, che attacca ancora bene sul ...

Pubblicità

infoitsport : Trevisan-Fernandez DIRETTA LIVE Roland Garros 2022 oggi: orario tv quarti di finale e risultato | Meteo Parigi 31 m… - sportface2016 : VAI MARTINA! Ci siamo: #Trevisan si gioca un posto in semifinale, affronta #Fernandez sul Philippe Chatrier. Segui… - paoloigna1 : Il suo terzo ritiro nell'anno dopo #IndianWells e #Miami, peccato #RolandGarros . Rimane solo #Trevisan per l'… - zan62 : Grandissima Martina! Quarti al RG! Vai così ???????????? #Trevisan - infoitsport : LIVE Trevisan-Sasnovich 2-0, Roland Garros 2022 in DIRETTA: il sogno continua! Balzo nel ranking e prossima avversa… -