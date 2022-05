L' inflazione vola | non per colpa della guerra

(Di martedì 31 maggio 2022) Nuovo record per l’che a maggio arriva al 6,9%, un livello che non si registrava da marzo 1986 quando si toccò il 7%. Oggi l’Istat ha infatti certificato un’accelerazione dell’su base tendenziale dopo un piccolo rallentamento registrato ad aprile. L’aumento è trascinato soprattutto dai beni energetici la cui crescita, in termini di prezzo, è passata dal +39,5% di aprile al +42,2% (sul mondo energia, incidono soprattutto gli energetici non regolamentati che fanno un balzo dal 29,8 al 32,4%, quelli regolamentati risultano invece stabili al 64,3%). E dunque, i beni energetici continuano ad essere il traino dell’e le loro conseguenze si propagano sempre più anche sugli altri comparti merceologici, i cui accresciuti costi di produzione si riverberano, a loro volta, sul consumatore finale. Si può infatti ...

Pubblicità

Avvenire_Nei : L'inflazione vola al 6,9%: è il massimo dal 1986 - ceccasud : @mariolavia L’Europa è talmente forte che continua ad autoflagellarsi incessantemente, giorno dopo giorno. Come dim… - StefaniaNonno : RT @luciano55321084: Balzo del Pil, ma vola l’inflazione a maggio Olio di semi +70%, i prezzi della pasta +16% - OSpeleologo : RT @luciano55321084: Balzo del Pil, ma vola l’inflazione a maggio Olio di semi +70%, i prezzi della pasta +16% - luciano55321084 : Balzo del Pil, ma vola l’inflazione a maggio Olio di semi +70%, i prezzi della pasta +16% -

Seduta negativa a Piazza Affari ( - 1,2%), come per le altre principali Borse europee nel 97/o giorno di guerra in Ucraina, sotto il peso del dato dell'record nell'Eurozona e dopo l'accordo della sera precedente al Consiglio europeo sulle nuove sanzioni alla Russia. A Milano, dove lo spread Btp - Bund ha chiuso in aumento a 199,4 punti, ...'Dopo il rallentamento di aprile, l'torna ad accelerare salendo a un livello che non si registrava da marzo 1986 (quando fu pari a +7,0%)'. Così l'Istat commenta la stima provvisoria 'Gli ...Seduta negativa a Piazza Affari (-1,2%), come per le altre principali Borse europee nel 97/o giorno di guerra in Ucraina, sotto il peso del dato dell'inflazione record nell'Eurozona e dopo l'accordo d ...Roma, 31 mag. "Il dato dell'inflazione è alto, ma ci sono alcune differenze tra Ue e Usa. Da noi il tasso di inflazione è alto ma, per quanto riguarda l'Italia, ...