Il messaggio degli hacker filorussi Killnet alla cybersicurezza del governo: "Eccellenti specialisti, non siamo riusciti a colpirvi" (Di martedì 31 maggio 2022) Dopo le minacce, i complimenti: il collettivo di hacker filorussi Killnet, che negli scorsi giorni aveva annunciato di preparare "un colpo irreparabile all'Italia", si è complimentato con il CSIRT italiano – la Computer Security Incident Response Team Italia dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale – dicendo in alcuni messaggi su una chat Telegram che "sono Eccellenti gli specialisti" che lavorano nell'organizzazione. Domenica scorsa, dopo la minaccia, il CSIRT aveva diramato un allarme ad amministrazioni pubbliche e aziende invitandole ad alzare i livelli di protezione informatica. Killnet è responsabile degli attacchi informatici lanciati nelle ultime settimane, su cui la procura di Roma ha aperto un fascicolo, contro siti ...

