Denunciate otto persone in Irpinia per abusivismo (Di martedì 31 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – I Carabinieri della Stazione Forestale di Sant'Angelo dei Lombardi, al termine di accertamenti svolti con quelli del Nucleo investigativo di polizia ambientale agroalimentare e forestale (Nipaaf) di Avellino e a personale dell'Ufficio tecnico comunale, hanno denunciato alla Procura quattro persone per abusivismo edilizio. Nello specifico, è stato accertato che a Guardia Lombardi, all'interno di un'area privata sottoposta a vincolo idrogeologico, erano stati eseguiti dei lavori per la successiva realizzazione di una nuova costruzione, nonostante l'invito da parte del Comune a non dar corso alle opere. Sempre per violazioni in materia edilizia, a Monteforte Irpino, altre quattro persone sono state deferite all'autorità giudiziaria dai Carabinieri della locale Stazione Forestale, ...

