Chiusura in rosso per Piazza Affari ( - 1,2%), inflazione record spaventa (Di martedì 31 maggio 2022) Chiusura in rosso per Piazza Affari e le Borse europee, peggiorate nel pomeriggio con l'apertura negativa di Wall Street. A Milano l'indice principale Ftse Mib ha perso l'1,22% a 24.505,08 punti, a ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 31 maggio 2022)inpere le Borse europee, peggiorate nel pomeriggio con l'apertura negativa di Wall Street. A Milano l'indice principale Ftse Mib ha perso l'1,22% a 24.505,08 punti, a ...

Pubblicità

bonvimic : @rosso_cristiano @Pie010101 Ma dite veramente che con tutto quello che ha guadagnato in carriera, potrebbe rinuncia… - giornalettismo : ?? ALLARME ROSSO! Giorgia #Meloni ha voluto rilanciare la *non* notizia (spiegheremo perché non lo è) della chiusur… - fisco24_info : Bitcoin, nove settimane in rosso: (Adnkronos) - Con la chiusura ufficiale di venerdì, il prezzo del bitcoin ha supe… - nlear97 : RT @IUitaly: 220528 Lee Ji Eun al tappeto rosso della cerimonia di chiusura e premiazione di #Cannes2022 ??gettyimages #LeeJiEun #IU #Bro… - lovepoem_iu20 : RT @IUitaly: 220528 Lee Ji Eun al tappeto rosso della cerimonia di chiusura e premiazione di #Cannes2022 ??gettyimages #LeeJiEun #IU #Bro… -