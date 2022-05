Calciomercato Fiorentina | Piatek verso l’addio

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @acffiorentina: il punto sul caso #Torreira secondo la posizione dell'agente del calciator… - DiMarzio : #Atalanta e #Fiorentina lavorano allo scambio tra i due calciatori - temafootball24 : #Napoli: non solo #Sirigu (come secondo), ma inserimento prepotente per #Vicario (concorrenza di #Lazio e… - temafootball24 : #Fiorentina: #Dodo e #Celik (concorrenza #Roma) i nomi per il dopo #Odriozola. Si lavora sulle valutazioni con i cl… - fabiochiarugi : RT @UFiorentina: ??CALCIOMERCATO?? ?Fiorentina, passi avanti per Dodo dello Shakhtar? #TuttoMercatoWeb #calciomercato #Fiorentina #ACFFior… -

La Gazzetta dello Sport

Commenta per primo Tra i rebus di mercato dellac'è quello legato al futuro di Nikola Milenkovic . Il giocatore ha il contratto in scadenza a giugno 2023, ma non è escluso che possa rinnovare rimanendo in viola. In caso di cessione, ...L'uruguaiano intanto manda messaggi d'amore alla, spiegando che la sua priorità è quella di rimanere a Firenze. Se non dovessero trovare un accordo per la conferma, il centrocampista di ... Fiorentina, Italiano aspetta un terzino destro e Gollini in porta La Fiorentina ha più di un dubbio sul riscatto di Kris Piatek dall’Hertha Berlino. Commisso potrebbe valutare l’affare solo se dovesse arrivare uno sconto rispetto ai 15 milioni di euro.Può ancora rinnovare, ma se non fosse così. Occhio alla Fiorentina che lo apprezza non poco e che non ha mosso fin qui passi per Vicario e Gollini. Proprio Vicario può essere un nome forte per il ...