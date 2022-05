Vangelo di oggi, lunedì 30 Maggio 2022: Gv 16,29-33 | Commento di Papa Francesco (Di lunedì 30 maggio 2022) Ascoltiamo insieme il Vangelo di lunedì 30 Maggio 2022, di cui vi proponiamo uno spunto di riflessione: “Viene l’ora, anzi è già venuta, in cui vi disperderete ciascuno per conto suo e mi lascerete solo”. “Sopportare è più di avere pazienza, è portare sulle spalle, portare il peso delle tribolazioni. E anche la vita del cristiano L'articolo Vangelo di oggi, lunedì 30 Maggio 2022: Gv 16,29-33 Commento di Papa Francesco proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di lunedì 30 maggio 2022) Ascoltiamo insieme ildi30, di cui vi proponiamo uno spunto di riflessione: “Viene l’ora, anzi è già venuta, in cui vi disperderete ciascuno per conto suo e mi lascerete solo”. “Sopportare è più di avere pazienza, è portare sulle spalle, portare il peso delle tribolazioni. E anche la vita del cristiano L'articolodi30: Gv 16,29-33diproviene da La Luce di Maria.

Advertising

CiaoKarol : ABBIATE CORAGGIO! IO HO VINTO IL MONDO! #Vangelo di oggi Lettura e commento alla PAROLA DI DIO, di Lunedì 30 Maggi… - BlogVinoNuovo : Gli apostoli alla Resurrezione non avevano assistito, all'ascensione sì. Ora sono pronti per la missione. Una rifle… - donMimmo : RT @AleteiaIT: C’è un momento nella vita in cui bisogna seriamente preoccuparsi: è quando ci si convince di aver capito tutto. Nel Vangelo… - MatteoCarTw : RT @AleteiaIT: C’è un momento nella vita in cui bisogna seriamente preoccuparsi: è quando ci si convince di aver capito tutto. Nel Vangelo… - CatholicTweet1 : RT @AleteiaIT: C’è un momento nella vita in cui bisogna seriamente preoccuparsi: è quando ci si convince di aver capito tutto. Nel Vangelo… -