Riforma scuola | perché no Sono un insegnante e oggi sciopero

(Di lunedì 30 maggio 2022) Immaginate lache vorreste per i vostri figli. Credo di sapere cosa avete in mente: insegnanti preparati, capaci di comunicare e di coinvolgerli, accompagnandoli durante anni di continui cambiamenti e di piccole e grandi crisi; spazi accoglienti, orari conciliabili con tutte le altre mille esigenze familiari, trasporti efficienti. Soprattutto unache renda i ragazzi dei giovani adulti, capaci di confrontarsi col mondo, consapevoli e migliori di noi e che li aiuti ad essere felici, per quanto possibile, e non ignoranti. State pensando a unache fa cultura, in cui gli studenti non siano sempre compressi da interminabili test e interrogazioni, ma possano ascoltare e soprattutto mettersi in gioco, discutere, interrogarsi, dando senso alla fatica dello studio. Per fare questo servono spazi e tempi adatti, ...