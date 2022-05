PRIME VIDEO GIUGNO 2022: THE BOYS 3, FAIRFAX 2, L’ESTATE NEI TUOI OCCHI, THE CONTRACTOR (Di lunedì 30 maggio 2022) Torna l’appuntamento con le novità di GIUGNO 2022 di Amazon PRIME VIDEO. Se vi siete persi i post sulle novità relative a Netflix e di Disney Plus vi basta cliccare QUI e QUI. A GIUGNO come ogni mese il catalogo di Amazon PRIME VIDEO si arricchisce di moltissime novità, tra serie e film originali e in esclusiva. Segnaliamo la terza stagione di una delle serie più amate e iconiche della piattaforma: The BOYS, la seconda della serie animata FAIRFAX, e le nuove interessanti L’ESTATE nei TUOI OCCHI, The Lake e Chloe – Le maschere della verità. Per quanto riguarda i film arrivano The CONTRACTOR con protagonista Chris Pine e la simpatica commedia degli equivoci My Fake ... Leggi su bubinoblog (Di lunedì 30 maggio 2022) Torna l’appuntamento con le novità didi Amazon. Se vi siete persi i post sulle novità relative a Netflix e di Disney Plus vi basta cliccare QUI e QUI. Acome ogni mese il catalogo di Amazonsi arricchisce di moltissime novità, tra serie e film originali e in esclusiva. Segnaliamo la terza stagione di una delle serie più amate e iconiche della piattaforma: The, la seconda della serie animata, e le nuove interessantinei, The Lake e Chloe – Le maschere della verità. Per quanto riguarda i film arrivano Thecon protagonista Chris Pine e la simpatica commedia degli equivoci My Fake ...

Advertising

FranAltomare : Non vorrei essere nel marketing di Prime Video, oggi. La storia di Gianluca Vacchi, oltre che agghiacciante, è imba… - fattoquotidiano : #Mattanza: le stragi del 92 come non ve le hanno mai raccontate. Un podcast in 8 puntate con interviste e testimoni… - IlContiAndrea : Prime Video in questi giorni di clamore mediatico #VacchiOut #Vacchi - bubinoblog : PRIME VIDEO GIUGNO 2022: THE BOYS 3, FAIRFAX 2, L'ESTATE NEI TUOI OCCHI, THE CONTRACTOR - Pius_XII : RT @marioadinolfi: Consiglio a Vacchi, oltre a pagare per la marchetta di Amazon Prime, di trovarsi un bravo social media manager perché il… -