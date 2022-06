Pensioni anticipate 2023, intervista a Durigon: ok a quota 41 senza contributivo (Di lunedì 30 maggio 2022) A seguito dei tanti commenti e richieste di spiegazioni che ci sono giunti sul sito riguardanti la proposta della Lega relativa alla quota 41, finalmente siamo riusciti ad interfacciarci con l’onorevole Claudio Durigon che dopo aver letto l’intervista che ci ha rilasciato Roberto Ghiselli, Cgil, ha voluto dire la sua al riguardo. La quota 41 di cui Salvini sta nuovamente parlando nelle piazze non è affatto da intendersi come un’uscita anticipata che si basi sul contributivo, la Lega infatti è assolutamente favorevole alla quota 41 senza paletti. Le nostre domande, forse volutamente un po’ pungenti al fine di comprendere bene se i dubbi dei lavoratori potessero essere o meno fondati, e le risposte dell’onorevole che non si é affatto tirato indietro alle nostre ... Leggi su pensionipertutti (Di lunedì 30 maggio 2022) A seguito dei tanti commenti e richieste di spiegazioni che ci sono giunti sul sito riguardanti la proposta della Lega relativa alla41, finalmente siamo riusciti ad interfacciarci con l’onorevole Claudioche dopo aver letto l’che ci ha rilasciato Roberto Ghiselli, Cgil, ha voluto dire la sua al riguardo. La41 di cui Salvini sta nuovamente parlando nelle piazze non è affatto da intendersi come un’uscita anticipata che si basi sul, la Lega infatti è assolutamente favorevole alla41paletti. Le nostre domande, forse volutamente un po’ pungenti al fine di comprendere bene se i dubbi dei lavoratori potessero essere o meno fondati, e le risposte dell’onorevole che non si é affatto tirato indietro alle nostre ...

Advertising

businessonlinei : Riforma pensioni 2023, le attese a giugno su anticipate e aumento importi per l'anno prossimo… - infoitinterno : Pensioni anticipate 2023, ultime su Quota 100/102 flessibile: L'intervista a Proietti - paolo_croc4x4 : @Tboeri Cominciamo a sparare ad alzo zero anche contro reddito di cittadinanza, pensioni di sindacalisti, pensioni anticipate e regalate. - AdiraiIt : #Economia #NewsPensioni #Opzionedonna News sulle Pensioni anticipate per tutti, opzione donna a 58 anni, cosa… - AdiraiIt : #Economia #NewsPensioni #Opzionedonna News sulle Pensioni anticipate per tutti, opzione donna a 58 anni, cosa… -