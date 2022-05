Omicidio di Melzo: Rosa Fabbiano resta in carcere e non risponde al giudice (Di lunedì 30 maggio 2022) La 57enne di Mediglia, accusata di Omicidio volontario e vilipendio di cadavere, ha fatto scena muta, chiudendosi in se stessa e avvalendosi della facoltà di non rispondere. I Servizi Sociali di Mediglia hanno già preso in carico il marito invalido Leggi su 7giorni.info (Di lunedì 30 maggio 2022) La 57enne di Mediglia, accusata divolontario e vilipendio di cadavere, ha fatto scena muta, chiudendosi in se stessa e avvalendosi della facoltà di nonre. I Servizi Sociali di Mediglia hanno già preso in carico il marito invalido

