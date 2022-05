Napoli | Mertens è un grosso punto di domanda | Giuntoli ha sondato il possibile sostituto

(Di lunedì 30 maggio 2022)è uninterrogativo per ilhailin vista della prossima stagione Ilin avanti potrebbe cambiare pelle, dopo l’addio di Insigne ci sono grossi punti interrogativi anche per, corteggiato dalla Lazio.in attesa di capire il futuro del belga, hanei giorni scorsi il profilo che potrebbe sostituirlo. Si tratta di Gerard Deulofeu dell’Udinese, in uscita dai bianconeri come accennato dal suo procuratore nei giorni scorsi.pista concreta per l’esterno spagnolo. Lo scrive il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CB_Ignoranza : Dries Mertens insegnaci a vivere ?? [?? TikTok/vinc1926enzo] #Mertens #Napoli - AlfredoPedulla : Il #Napoli apprezza molto #Deulofeu che può diventare obiettivo vero. Ma precedenza a #Mertens, da valutare #Politano - AlfredoPedulla : #Olivera-#Napoli: manca solo annuncio. #Deulofeu, altri contatti. #Mertens: atteso nuovo vertice - cmercatoweb : ????#Juventus, spunta #Mertens a sorpresa: i bianconeri hanno un'altra priorità?? - LALAZIOMIA : Mertens considera un quasi affronto l'offerta del Napoli: la Lazio pronta ad affondare il colpo -

Calciomercato Lazio: i biancocelesti non mollanoper l'attacco. Il rinnovo del belga con ilè ancora in alto mare Il sogno di Maurizio Sarri per rinforzare l'attacco della sua Lazio si chiama Dries. Come riferito da Il Tempo, ...Rebusper il, il futuro del belga è ancora incerto ma la società azzurra si è già cautelato bloccando il sostituto: i dettagli."La Lazio ha un sogno che si chiama Dries Mertens". "La Lazio aspetta il momento opportuno per affondare il colpo".Il Mattino fa i conti in tasca al Napoli. L'obiettivo di questo mercato è chiaro, come più volte ribadito dal patron Aurelio De Laurentiis. Bisogna ...