Inter, per Sensi futuro lontano da Milano: tre squadre su di lui (Di lunedì 30 maggio 2022) Stefano Sensi ai titoli di coda con l'Inter Il rientro all'Inter dopo il prestito di sei mesi alla Sampdoria sarà per Sensi l'ultimo assaggio di nerazzurro. Il centrocampista, infatti, nei mesi in blucerchiato non ha dato certezze fisiche ai dirigenti nerazzurri che ormai considerano chiusa la sua parentesi a Milano. Interessati a lui ci sono da sempre la Fiorentina, con il direttore sportivo Daniele Pradè suo grande estimatore, il neo promosso Monza con Galliani che vuole costruire una squadra capace di raggiungere fin da subito obiettivi importanti. A queste due poi non escluso un clamoroso ritorno al Sassuolo dove andrebbe a sostituire Maxime Lopez finito nei radar della Roma. (autore: Mario R.) L'articolo proviene da Intermagazine.

