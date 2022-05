In Russia oltre 1,5 milioni di rifugiati dall’Ucraina (Di lunedì 30 maggio 2022) (Adnkronos) – oltre 1,5 milioni di rifugiati sono arrivati in Russia dall’Ucraina. Lo ha reso noto un funzionario della sicurezza russo, citato dall’agenzia di stampa Tass. “Secondo gli ultimi rapporti, oltre 1.550.000 persone sono arrivate in Russia dall’Ucraina e dalle Repubbliche del Donbass, tra cui più di 254mila bambini”, ha affermato la fonte, aggiungendo che la maggior parte delle persone è arrivata dalle Repubbliche popolari di Donetsk e Luhansk, riconosciute da Mosca come Stati indipendenti. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 30 maggio 2022) (Adnkronos) –1,5disono arrivati in. Lo ha reso noto un funzionario della sicurezza russo, citato dall’agenzia di stampa Tass. “Secondo gli ultimi rapporti,1.550.000 persone sono arrivate ine dalle Repubbliche del Donbass, tra cui più di 254mila bambini”, ha affermato la fonte, aggiungendo che la maggior parte delle persone è arrivata dalle Repubbliche popolari di Donetsk e Luhansk, riconosciute da Mosca come Stati indipendenti. L'articolo proviene da Italia Sera.

