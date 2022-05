“Il viaggio a Mosca di Salvini? Il piano era avvertire il governo qualche ora prima di partire per non bruciarci. Putin era informato” (Di lunedì 30 maggio 2022) avvertire il governo solo qualche ora prima di partire per Mosca. Era questo il piano di Matteo Salvini, almeno secondo Antonio Capuano, ex parlamentare di Forza Italia e oggi consulente diplomatico del leader della Lega. Durante il fine settimana l’ex ministro dell’Interno è finito nella bufera proprio dopo aver confermato l’ipotesi del viaggio in Russia. “Ognuno deve mettere il suo mattoncino, non ho certezze che andrò in Russia, ci è stato prospettato, ci stiamo lavorando, non è un week end a Forte dei Marmi, è qualcosa di più complicato da tutti i punti di vista e soprattutto si fa se serve”, aveva detto sabato l’ex ministro dell’Interno. Una conferma che aveva provocato le critiche del Pd, di Giorgia Meloni e di Luigi Di Maio. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 30 maggio 2022)ilsolooradiper. Era questo ildi Matteo, almeno secondo Antonio Capuano, ex parlamentare di Forza Italia e oggi consulente diplomatico del leader della Lega. Durante il fine settimana l’ex ministro dell’Interno è finito nella bufera proprio dopo aver confermato l’ipotesi delin Russia. “Ognuno deve mettere il suo mattoncino, non ho certezze che andrò in Russia, ci è stato prospettato, ci stiamo lavorando, non è un week end a Forte dei Marmi, è qualcosa di più complicato da tutti i punti di vista e soprattutto si fa se serve”, aveva detto sabato l’ex ministro dell’Interno. Una conferma che aveva provocato le critiche del Pd, di Giorgia Meloni e di Luigi Di Maio. ...

Advertising

CottarelliCPI : L'idea che Salvini stia anche solo considerando un viaggio a Mosca mi sembra proprio assurda. Dice che andrà solo s… - LaStampa : Lo sfogo di Salvini sul viaggio a Mosca: “A volte penso: chi me lo fa fare? Me ne sto qualche giorno con i miei fig… - repubblica : Chi è Antonio Capuano, il nuovo consulente di Salvini che ha organizzato il suo viaggio a Mosca - Sh2ow : RT @MarcoFollini: Non si capisce tutta questa agitazione per il viaggio di #Salvini a #Mosca. Sta solo andando a riprendere una #felpa che… - fattoquotidiano : “Il viaggio a Mosca di Salvini? Il piano era avvertire il governo qualche ora prima di partire per non bruciarci. P… -