Giorgia | l’addio che nessuno avrebbe mai voluto | prima o poi sarebbe successo

Leggi su ildemocratico

(Di lunedì 30 maggio 2022) La vincitrice della quarantacinquesima edizione del Festival di Sanremo potrebbe essere vicina al. Ecco l’indiscrezione clamorosaTodrani, famosa semplicemente come, è una delle cantautrici italiane di maggior. In particolar modo lo è stata nel periodo che va dagli anni novanta fino allametà dei duemila. Successivamente per lei c’è stato un momento di flessione,del ritorno in grande stile nel giugno del 2011 con il bellissimo singolo “Il mio giorno migliore”.(Websource)Al giorno d’oggi parliamo di un’artista famosa in tutta la Penisola, con diciannove album pubblicati all’attivo e la bellezza di circa sette milioni di copie vendute soltanto qui in Italia. Oltre a questo ha ricevuto svariati ...