Cinque stili per dare una sforbiciata che trasforma il volto

(Di lunedì 30 maggio 2022) A volte basta poco per cambiare completamente un hairlook: è il caso della frangia, che immediatamente può stravolgere un. Ma quali sono le tendenze per la frangia dell’estate 2022? Dall’intramontabile frangia a tendina alla riscoperta Birkin bangs, ecco lepiù belle frange da sfoggiare questa stagione. Frangia: come sceglierla e portarla guarda le foto 1. Frangia estate 2022: la Birkin bang C’è un modello di frangia che attraversa indenne le mode, resiste al passare del tempo e al susseguirsi dei trend. È la Birkin Bang, che porta il nome ...