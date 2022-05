Advertising

Gazzetta_it : #Lukaku-Inter, che intrigo tra procuratori e Chelsea @carlolaudisa - DiMarzio : Le ultime notizie sul mercato dell'@Inter, dai possibili sostituti di #Perisic al capitolo #Mkhitaryan - Gazzetta_it : Inter, #Perisic a un passo da Conte: è a Londra per le visite mediche, pronto un biennale con il Tottenham - sportli26181512 : Calciomercato Inter, Cairo spara altissimo per Bremer: 'Capitolo Bremer: la concorrenza c’è, ma i nerazzurri si sen… - calciomercatoit : #Inter, Momblano conferma il forcing della #Roma su #Dybala: '#Mourinho lo ha chiamato almeno dieci volte'… -

Grandi nomi per l'attacco, qualche ansia per la difesa . Così si può riassumere l'alba di questoin casa: il nerazzurro sembra vicinissimo a Paulo Dybala e sogna addirittura il ritorno di Romelu Lukaku , ma intanto vede complicarsi i piani per sistemare il pacchetto arretrato.1 Ivan Perisic è pronto a coronare il sogno coltivato per diversi anni di giocarte in Premier League. L'ormai prossimo ex calciatore dell'si trova infatti già a Londra, dove in giornata sosterrà le visite mediche di rito e successivamente firmerà un contratto biennale col Tottenham. Nei giorni scorsi Perisic aveva ricevuto e ...Il croato, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, è quindi destinato a dire addio all'Inter, per tornare alla corte di Antonio Conte. Conte che, il primo di anno in nerazzurro, non era ...Nei giorni scorsi è già avvenuto qualche contatto, la situazione è in via di evoluzione Federico Bernardeschi si è svincolato dalla Juventus. L’ex Juventus è svincolato, non c’è da trattare con altre ...