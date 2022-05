Bria (Fondo Innovazione), ‘digitale è sfida per Paese più competitivo’ (Di lunedì 30 maggio 2022) (Adnkronos) – “Mi sembra importante che il forum sia organizzato con modalità multi stakeholder: abbiamo davanti tanti dirigenti della Pa che hanno davanti una sfida grandissima e cioè digitalizzare il Paese per renderlo più competitivo e capace di reggere le sfide del futuro”. Lo ha detto Francesca Bria, presidente del Fondo nazionale Innovazione, intervenendo al convegno ‘Pa digitale e Pnrr: sviluppi e opportunità’, promosso da Igf Italia e Inps a Palazzo Wedekind a Roma. “Un pubblico capace di dare quindi -ha detto- una direzione al Paese, serve un rapporto sinergico tra pubblico, come motore di Innovazione, e privato. La digitalizzazione è un cambio di trasformazione culturale e istituzionale, dobbiamo essere all’altezza di metterlo al servizio dei bisogni delle ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 30 maggio 2022) (Adnkronos) – “Mi sembra importante che il forum sia organizzato con modalità multi stakeholder: abbiamo davanti tanti dirigenti della Pa che hanno davanti unagrandissima e cioè digitalizzare ilper renderlo più competitivo e capace di reggere le sfide del futuro”. Lo ha detto Francesca, presidente delnazionale, intervenendo al convegno ‘Pa digitale e Pnrr: sviluppi e opportunità’, promosso da Igf Italia e Inps a Palazzo Wedekind a Roma. “Un pubblico capace di dare quindi -ha detto- una direzione al, serve un rapporto sinergico tra pubblico, come motore di, e privato. La digitalizzazione è un cambio di trasformazione culturale e istituzionale, dobbiamo essere all’altezza di metterlo al servizio dei bisogni delle ...

Advertising

startzai : RT @zazoomblog: Bria (Fondo Innovazione) digitale è sfida per Paese più competitivo - #(Fondo #Innovazione) #digitale #sfida https://t.co… - zazoomblog : Bria (Fondo Innovazione) digitale è sfida per Paese più competitivo - #(Fondo #Innovazione) #digitale #sfida - StraNotizie : Bria (Fondo Innovazione), 'digitale è sfida per Paese più competitivo' - lifestyleblogit : Bria (Fondo Innovazione), 'digitale è sfida per Paese più competitivo' - - TV7Benevento : Bria (Fondo Innovazione), 'digitale è sfida per Paese più competitivo' - -