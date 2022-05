Vincono concorsi pubblici e rifiutano il lavoro ma non chiamateli 'fannulloni' (Di domenica 29 maggio 2022) Siamo alla frutta. In un Paese in cui i giovani rifiutano anche il lavoro statale è evidente che ormai abbiamo toccato il fondo. I nostri genitori sono cresciuti con il mito del posto statale, in molti grazie ai maxiconcorsi sono riusciti a... Leggi su today (Di domenica 29 maggio 2022) Siamo alla frutta. In un Paese in cui i giovanianche ilstatale è evidente che ormai abbiamo toccato il fondo. I nostri genitori sono cresciuti con il mito del posto statale, in molti grazie ai maxisono riusciti a...

Advertising

dm1969dm : @vale_angeletti @Biancaneuro @LoPsihologo Utile per concorsi… quelli che si vincono con i titoli. - Magg_P_Toselli : Con 1700 euro non si sposta una famiglia, con i costi delle case al nord. I concorsi da settimo livello, oggi li vi… - Magg_P_Toselli : Con 1700 euro di un settimo livello e con gli affitti del nord, non sposti una famiglia. Ed i concorsi oggi li vinc… - ilaria_lia : @OGiannino Ai concorsi partecipano e vincono quelli del sud, forse perché più preparati e motivati, che non voglion… - tisvampu : Pubblica Amministrazione quelli del sud vincono i concorsi, ma appena sanno che il posto è al nord rifiutano: ovvio… -