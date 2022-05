Un posto al sole, anticipazioni 30 maggio 2022: Lara lascerà Napoli? (Di domenica 29 maggio 2022) Tra Roberto e Lara, ad Un posto al sole, ci sarà una vera e propria svolta che sorprenderà il pubblico di Rai 3. Stando alle anticipazioni di lunedì 30 maggio 2022, infatti, Ferri sarà protagonista di un gesto inaspettato che lascerà la donna senza parole. La Martinelli ha scoperto di recente di aspettare un figlio da Roberto, ma quando ha annunciato la lieta notizia all'imprenditore, lui ha reagito molto male e le ha subito detto di non avere alcuna intenzione di metter su famiglia con lei e di crescere un figlio alla sua età. Da quel momento in poi, tra i due amanti è iniziata una vera e propria guerra, ma Lara sarà sempre più intenzionata a portare avanti la sua gravidanza, nonostante Ferri non sia d'accordo con lei e stia provando in tutti i modi ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 29 maggio 2022) Tra Roberto e, ad Unal, ci sarà una vera e propria svolta che sorprenderà il pubblico di Rai 3. Stando alledi lunedì 30, infatti, Ferri sarà protagonista di un gesto inaspettato chela donna senza parole. La Martinelli ha scoperto di recente di aspettare un figlio da Roberto, ma quando ha annunciato la lieta notizia all'imprenditore, lui ha reagito molto male e le ha subito detto di non avere alcuna intenzione di metter su famiglia con lei e di crescere un figlio alla sua età. Da quel momento in poi, tra i due amanti è iniziata una vera e propria guerra, masarà sempre più intenzionata a portare avanti la sua gravidanza, nonostante Ferri non sia d'accordo con lei e stia provando in tutti i modi ...

