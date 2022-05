Movida e spari a Castellammare | ragazza ferita per errore | 19enne nel mirino | sullo sfondo il traffico di droga

Advertising

infoitinterno : Movida e spari a Castellammare, ragazza ferita per errore: 19enne nel mirino, sullo sfondo il traffico di drog - infoitinterno : Agguato a Castellammare, spari sulla movida: 23enne ferita per errore - infoitinterno : Castellammare - Spari fra la folla della movida. Borrelli: «Criminali senza più freni, è preoccupante. Serve rispos… - StabiaChannel : #Cronaca #Castellammare - Spari fra la folla della movida. Borrelli: «Criminali senza più freni, è preoccupante. Se… - infoitinterno : Spari tra la folla della movida, ferita una ragazza a Castellammare -

Napoli, 54enne accoltellato in piazza per uno sguardo di troppo: si cerca l'aggressore Napoli, 28 maggio 2022 "tra la folla della, una ragazza ferita per errore durante un agguato di camorra. È successo ieri sera sul lungomare di Cast el lammare di Stabia , in una zona particolarmente frequentata ...Una ragazza di 23 anni è rimasta ferita in una sparatoria avvenuta ieri sera sul lungomare di Castellammare di Stabia (NAPOLI), in una zona particolarmente frequentata dalladel venerdì sera. La ragazza, secondo una prima ricostruzione della vicenda, non era l'obiettivo della persona che ha esploso i colpi di arma da fuoco ma è rimasta colpita da un proiettile alla ...Stava aspettando il fidanzato, quando la principale piazza del centro cittadino stabiese si è trasformata nel far-west. È rimasto illeso, invece, il 19enne Giovanni De Pascale, piccoli precedenti alle ...Stava aspettando il fidanzato, quando la principale piazza del centro cittadino stabiese si è trasformata nel far-west. È stata colpita da un proiettile di rimbalzo Clementina ...