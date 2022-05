Monza: un ultimo passo verso la prima, storica, Serie A (Di domenica 29 maggio 2022) Soltanto 90 minuti separano il Monza dalla prima storica promozione in Serie A. All’Arena Garibaldi di Pisa i ragazzi di Stroppa hanno a disposizione due risultati su tre per centrare quel obbiettivo che già lo scorso anno avevano visto sfumare sul più bello, con la sconfitta in semifinale playoff per mano del Cittadella. Questa sera, dopo il 2 a 1 di martedì al Brianteo, i brianzoli possono quindi riprendersi ciò che gli era sfuggito lo scorso anno, rendendo trionfale una cavalcata che in sei stagioni li ha portati dalla Serie D alle porte della massima Serie. Monza, la storia recente Il Monza ha assaporato la Serie B più volte nella propria storia, senza mai riuscire, tuttavia, a centrare posizioni di rilievo che facessero ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 29 maggio 2022) Soltanto 90 minuti separano ildallapromozione inA. All’Arena Garibaldi di Pisa i ragazzi di Stroppa hanno a disposizione due risultati su tre per centrare quel obbiettivo che già lo scorso anno avevano visto sfumare sul più bello, con la sconfitta in semifinale playoff per mano del Cittadella. Questa sera, dopo il 2 a 1 di martedì al Brianteo, i brianzoli possono quindi riprendersi ciò che gli era sfuggito lo scorso anno, rendendo trionfale una cavalcata che in sei stagioni li ha portati dallaD alle porte della massima, la storia recente Ilha assaporato laB più volte nella propria storia, senza mai riuscire, tuttavia, a centrare posizioni di rilievo che facessero ...

