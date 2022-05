In uscita dall’Inter, la Fiorentina ci pensa: idea per il doppio acquisto a centrocampo (Di domenica 29 maggio 2022) La Fiorentina, alla guida di Vincenzo Italiano, è finalmente tornata nelle zone alte della classifica. Ma soprattutto, la società viola ha finalmente centrato il suo ritorno nelle coppe europee. Il settimo posto in campionato, infatti, ha sancito la qualificazione della Fiorentina in UEFA Conference League. Adesso, però, è tempo di pensare al calciomercato, che si avvicina giorno dopo giorno. Gagliardini Sensi Fiorentina Il quotidiano fiorentino La Nazione, scrive che il presidente viola Rocco Commisso avrebbe puntato gli occhi su due centrocampisti dell’Inter: Roberto Gagliardini e Stefano Sensi, che tornerà a Milano dopo la breve parentesi alla Sampdoria. La Fiorentina, a quanto pare, non riscatterà l’uruguaiano Lucas Torreira, che farà ritorno a Londra in attesa di una nuova chiamata. I ... Leggi su rompipallone (Di domenica 29 maggio 2022) La, alla guida di Vincenzo Italiano, è finalmente tornata nelle zone alte della classifica. Ma soprattutto, la società viola ha finalmente centrato il suo ritorno nelle coppe europee. Il settimo posto in campionato, infatti, ha sancito la qualificazione dellain UEFA Conference League. Adesso, però, è tempo dire al calciomercato, che si avvicina giorno dopo giorno. Gagliardini SensiIl quotidiano fiorentino La Nazione, scrive che il presidente viola Rocco Commisso avrebbe puntato gli occhi su due centrocampisti dell’Inter: Roberto Gagliardini e Stefano Sensi, che tornerà a Milano dopo la breve parentesi alla Sampdoria. La, a quanto pare, non riscatterà l’uruguaiano Lucas Torreira, che farà ritorno a Londra in attesa di una nuova chiamata. I ...

