Due pianeti dalla sinergia esplosiva regalano ai segni un terremoto di energia (Di domenica 29 maggio 2022) Marte in Ariete è il vocione baritonale dello Zodiaco. La virilità fatta pianeta. L’espansione dell’io che non teme concorrenza. Appena entrato a fine maggio ha incontrato Giove nello stesso segno, un simpatico distributore di seduzione. L’abbraccio tra i due pianeti ha prodotto un tuono nell’universo. La costellazione dell’Ariete da “Uranographia”, terzo volume di “Prodromus Astronomiae” di Johannes Hevelius (foto Alamy / Ipa). Marte, forza guerrafondaia, quando si fonde con Giove, espansore di benessere, lascia una scia di sigaro cubano e di esplosivo che fa sussultare anche lo Zodiaco. Venere in Toro, seduto accanto alla Luna nuova in Gemelli, si tiene a debita distanza. Entrambi sanno che i due pianeti di Fuoco possono scatenare un terremoto di energia. Leggi anche ... Leggi su iodonna (Di domenica 29 maggio 2022) Marte in Ariete è il vocione baritonale dello Zodiaco. La virilità fatta pianeta. L’espansione dell’io che non teme concorrenza. Appena entrato a fine maggio ha incontrato Giove nello stesso segno, un simpatico distributore di seduzione. L’abbraccio tra i dueha prodotto un tuono nell’universo. La costellazione dell’Ariete da “Uranographia”, terzo volume di “Prodromus Astronomiae” di Johannes Hevelius (foto Alamy / Ipa). Marte, forza guerrafondaia, quando si fonde con Giove, espansore di benessere, lascia una scia di sigaro cubano e di esplosivo che fa sussultare anche lo Zodiaco. Venere in Toro, seduto accanto alla Luna nuova in Gemelli, si tiene a debita distanza. Entrambi sanno che i duedi Fuoco possono scatenare undi. Leggi anche ...

