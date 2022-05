Come essiccare il basilico per averlo disponibile tutto l’anno | trucchi utili

Advertising

INRAN

Questa piantina è alta dai 20 ai 30 cm e il fusto, cosìle foglie, si presenta in un verde ... Leghiamoli in mazzetti e facciamoliin un luogo aerato e all'ombra, prima di sistemarli ...Basta inserire alcuni alimenti che vorremmobasilico e menta, per esempio, e azionarlo per un paio di minuti. Potrebbe anchei pomodori. In estate i pomodori secchi sono ... Come essiccare le ortensie: la tecnica più efficace