Vinicius Junior il secondo più giovane in gol in una finale Champions (Di sabato 28 maggio 2022) . Il brasiliano colpisce il Liverpool Vinicius Junior (21 anni e 320 giorni) è il secondo giocatore più giovane a segnare per il Real Madrid in una finale di Coppa dei Campioni/CL, dopo Marco Asensio nel 2017 contro la Juventus (21 anni e 133 giorni). Il brasiliano ha siglato al 59? il gol dello 0-1 in Liverpool-Real Madrid.

