Ucraina, Putin a Scholz e Macron: “Pronto a dialogo con Kiev” (Di sabato 28 maggio 2022) (Adnkronos) – Il presidente russo Vladimir Putin ha espresso la sua disponibilità al dialogo con Kiev in una telefonata con il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Olaf Scholz. Lo scrive la Tass, citando il servizio stampa del Cremlino. “E’ stata data speciale attenzione allo stato delle cose sul binario dei negoziati, che è congelato a causa di Kiev. Vladimir Putin ha confermato che la Russia è aperta a riprendere il dialogo”, si legge nel comunicato. Nella conversazione telefonica di oggi con Vladimir Putin, Olaf Scholz ed Emmanuel Macron “hanno insistito per l’immediato cessate il fuoco e il ritiro delle truppe russe”. Lo ha riferito il portavoce del governo tedesco, ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 28 maggio 2022) (Adnkronos) – Il presidente russo Vladimirha espresso la sua disponibilità alconin una telefonata con il presidente francese Emmanuele il cancelliere tedesco Olaf. Lo scrive la Tass, citando il servizio stampa del Cremlino. “E’ stata data speciale attenzione allo stato delle cose sul binario dei negoziati, che è congelato a causa di. Vladimirha confermato che la Russia è aperta a riprendere il”, si legge nel comunicato. Nella conversazione telefonica di oggi con Vladimir, Olafed Emmanuel“hanno insistito per l’immediato cessate il fuoco e il ritiro delle truppe russe”. Lo ha riferito il portavoce del governo tedesco, ...

Advertising

riotta : 'Kompromat' è parola russa che indica l'antica tecnica di esporre personalità, straniere per lo più, a situazioni r… - CarloCalenda : Quando Salvini chiede la fine della guerra sembra Miss Universo che invoca la pace nel mondo dopo la sua vittoria.… - rusembitaly : ??????????Si è tenuto un colloquio telefonico tra V.#Putin ed il Primo Ministro della Repubblica Italiana M.#Draghi ??Si… - Rom_Lisa : RT @Adnkronos: Il presidente russo Vladimir #Putin, in una telefonata con Scholz e Macron, ha detto di essere pronto al dialogo con l’#Ucra… - Adnkronos : Il presidente russo Vladimir #Putin, in una telefonata con Scholz e Macron, ha detto di essere pronto al dialogo co… -