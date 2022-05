Serie B, clamoroso a Benevento: il presidente Vigorito lascia il club (Di sabato 28 maggio 2022) clamoroso a Benevento: il patron Oreste Vigorito lascia il club. La notizia è stata data da poco direttamente dal club sannita attraverso il proprio sito web ufficiale: "Il presidente Oreste Vigorito comunica alla città, alla... Leggi su europa.today (Di sabato 28 maggio 2022): il patron Oresteil. La notizia è stata data da poco direttamente dalsannita attraverso il proprio sito web ufficiale: "IlOrestecomunica alla città, alla...

Advertising

sportli26181512 : Vigorito lascia, clamoroso a Benevento: titolo al sindaco Mastella: Il presidente non ha la volontà di iscrivere il… - serieB123 : Vigorito lascia, clamoroso a Benevento: titolo al sindaco Mastella - Twitt3rLa : CLAMOROSO A BENEVENTO:il presidente Vigorito lascia la guida del club e non vuole iscrivere la squadra al prossimo… - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: UFFICIALE: Clamoroso a Benevento. Vigorito lascia il club e il titolo sportivo passa al sindaco - crotoneok : ? Serie B, clamoroso a Benvenuto: Vigorito lascia, il club non si iscriverà al prossimo torneo… -