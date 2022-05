Piersilvio Berlusconi dopo Silvia Toffanin ha scelto lei | la vuole per forza

Leggi su ildemocratico

(Di sabato 28 maggio 2022)ha deciso di mettere gli occhi su di lei. Ecco chi sta per prendere posto in Mediaset In Mediaset sono in arrivo delle grandissime novità. A quanto pare lei, per la prossima stagione, potrebbero esserci dei cambiamenti alquanto radicali.haun personaggio in particolare e vorrebbe averlo assolutamente. Si tratta di una nostra vecchia conoscenza. Per la nuova stagione televisiva, i vertici della rete del Biscione stanno attuando dei cambiamenti molto importanti. Per quanto riguarda la pausa estiva, la Mediaset ha deciso di mandare in onda delle nuove soap opera turche. Questa scelta è stata dovuta al successo ottenuto lo scorso anno dalla soap Daydreamer. La speranza è proprio quella di ottenere risultati che si possano avvicinarsi ...