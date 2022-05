Marc Marquez si ferma ancora: quarta operazione dopo il Mugello (Di sabato 28 maggio 2022) Marc Marquez ritorna in quell’incubo chiamato operazione. In una conferenza stampa organizzata improvvisamente, il catalano della Honda annuncia che tornerà sotto i ferri per la quarta volta. Il numero 93 andrà negli Stati Uniti per sistemare il braccio destro, infortunato nel 2020 e operato già tre volte. L’intervento si svolgerà martedì presso la Mayo Clinic di Rochester, Minnesota, e sarà eseguito dal chirurgo ortopedico della struttura, il dott. Joaquin Sanchez-Sotelo. Marc Marquez alla quarta operazione: cosa gli è successo? Alle 16.05 di oggi Marquez e Alberto Puig si sono presentati in sala stampa, davanti ad una ressa di giornalisti. Il problema è sempre l’omero del braccio destro, in parte causati dalle eccessive volte ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 28 maggio 2022)ritorna in quell’incubo chiamato. In una conferenza stampa organizzata improvvisamente, il catalano della Honda annuncia che tornerà sotto i ferri per lavolta. Il numero 93 andrà negli Stati Uniti per sistemare il braccio destro, infortunato nel 2020 e operato già tre volte. L’intervento si svolgerà martedì presso la Mayo Clinic di Rochester, Minnesota, e sarà eseguito dal chirurgo ortopedico della struttura, il dott. Joaquin Sanchez-Sotelo.alla: cosa gli è successo? Alle 16.05 di oggie Alberto Puig si sono presentati in sala stampa, davanti ad una ressa di giornalisti. Il problema è sempre l’omero del braccio destro, in parte causati dalle eccessive volte ...

