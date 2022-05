Impennata di pensioni nel “pubblico” | Cisl | “È necessaria una riforma”

(Di sabato 28 maggio 2022) Bergamo. Tornano a crescere anche a Bergamo i nuovi ingressi tra i pensionati nelimpiego, dopo due anni di costante calo, e sale, più consistentemente che nel, la spesa per gli assegni mensili. Dal 2018 al 2020, infatti, il trend dei nuovi pensionati pubblici marcava il passo, scendendo di 1245 unità nel 2019 e di ulteriori 153 l’anno successivo. Dal 2021, invece, complice forse anche la scadenza di quota 100, l’di dimissioni per raggiunta quota pensionabile hanno toccato quota 10779 (crescendo di oltre 1000 unità), rimanendo stabile anche per il 2022, tornando quindi alle cifre di cinque anni fa. Nello stesso arco di tempo, inoltre l’assegno medio versato per ogni pensionato proveniente dalimpiego è passato dai 1952 ai 2223 euro, con “picchi” di aumento (sempre medi) che sfiorano ...

