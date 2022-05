Cannes 2022: Triangle of Sadness di Ruben Östlund vince la Palma D'oro, la lista di tutti i vincitori (Di sabato 28 maggio 2022) Cannes 2022, l'edizione numero 75 del celebre festival cinematografico francese, si è conclusa con la vittoria di Triangle of Sadness che si è aggiudicato la Palma d'Oro. Cannes 2022 si è concluso con la vittoria del film Triangle of Sadness diretto da Ruben Östlund che si è aggiudicato la Palma d'oro. Durante la cerimonia ci sono stati ben due ex aequo e Park Chon-Wook si è aggiudicato l'ambito premio come Miglior Regista. L'edizione 2022 del Festival di Cannes si è quindi chiuso con la vittoria della Palma d'oro di Triangle of Sadness, film diretto dallo svedese Ruben ... Leggi su movieplayer (Di sabato 28 maggio 2022), l'edizione numero 75 del celebre festival cinematografico francese, si è conclusa con la vittoria diofche si è aggiudicato lad'Oro.si è concluso con la vittoria del filmofdiretto dache si è aggiudicato lad'oro. Durante la cerimonia ci sono stati ben due ex aequo e Park Chon-Wook si è aggiudicato l'ambito premio come Miglior Regista. L'edizionedel Festival disi è quindi chiuso con la vittoria dellad'oro diof, film diretto dallo svedese...

Advertising

Agenzia_Ansa : Cannes, l'organizzazione del festival ha richiamato i registi belgi del film italiano Le 8 Montagne con Luca Marine… - vogue_italia : Il glam rock dei Måneskin (in total Gucci) conquista il Festival di Cannes per la premiere del film Elvis, e non av… - Agenzia_Ansa : Una attivista francese si è introdotta sul red carpet del film di George Miller al festival di Cannes. Nuda e imbra… - AlessioBucci2 : Tutti i vincitori di #CannesFilmFestival2022 #Cannes2022 - zazoomblog : Cannes: Palma doro ?Triangle of sadness? premio giuria a ?Le otto montagne? e ?Eo?. Tutti i vincitori - #Cannes:… -