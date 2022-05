Atletica: Tortu vince i 100 metri a Trieste in 10"14 (Di sabato 28 maggio 2022) Trieste, 28 mag. - (Adnkronos) - Filippo Tortu si prende la scena al Triveneto Meeting di Trieste. Il campione olimpico della 4x100, in crescita di condizione, vince i 100 metri con il crono di 10"14, agevolato da un vento di +2.4 e quindi superiore al consentito. L'azzurro delle Fiamme Gialle, senza una fulminea uscita dai blocchi, si mette in mostra soprattutto nella fase lanciata, nella quale completa la rimonta ai danni dell'ivoriano Arthur Cissé (10"19) che gli era scappato via nella prima metà di gara. Per Tortu era il secondo impegno dell'anno nei 100 dopo il 10"24 di Nairobi (che beneficiava di un vento valido di +2.0). Al Golden Gala Pietro Mennea del 9 giugno sarà invece tra le star dei 200 metri. “È andata abbastanza bene - il commento di ... Leggi su iltempo (Di sabato 28 maggio 2022), 28 mag. - (Adnkronos) - Filipposi prende la scena al Triveneto Meeting di. Il campione olimpico della 4x100, in crescita di condizione,i 100con il crono di 10"14, agevolato da un vento di +2.4 e quindi superiore al consentito. L'azzurro delle Fiamme Gialle, senza una fulminea uscita dai blocchi, si mette in mostra soprattutto nella fase lanciata, nella quale completa la rimonta ai danni dell'ivoriano Arthur Cissé (10"19) che gli era scappato via nella prima metà di gara. Perera il secondo impegno dell'anno nei 100 dopo il 10"24 di Nairobi (che beneficiava di un vento valido di +2.0). Al Golden Gala Pietro Mennea del 9 giugno sarà invece tra le star dei 200. “È andata abbastanza bene - il commento di ...

