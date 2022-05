Alessia Marcuzzi a Mara Venier: “Il Covid mi ha fatto riflettere” (Di sabato 28 maggio 2022) A distanza di un anno ieri sera Alessia Marcuzzi è tornata in tv. L’occasione è stata la trasmissione dedicata al trentennale di Domenica In, Domenica In Show Alessia Marcuzzi, ospite a Domenica In Show da Mara Venier si è raccontata tra aneddoti e carriera: “Da quando avevo 17 anni non avevo mai lasciato la tv, forse il Covid mi ha fatto cambiare la percezione. Mi sono presa un anno di tempo, sono stata fortunata perché me lo sono potuto permettere. Ho scritto, fatto, pregato. La voglia di tornare c’è, quella lucetta rossa (si riferisce alla telecamera, ndr) quando ce l’hai dentro al sangue, manca”. Tra le due conduttrici c’è un bel rapporto d’amicizia: “Ad Alessia le avevano offerto un programma molto carino e lei ... Leggi su 361magazine (Di sabato 28 maggio 2022) A distanza di un anno ieri seraè tornata in tv. L’occasione è stata la trasmissione dedicata al trentennale di Domenica In, Domenica In Show, ospite a Domenica In Show dasi è raccontata tra aneddoti e carriera: “Da quando avevo 17 anni non avevo mai lasciato la tv, forse ilmi hacambiare la percezione. Mi sono presa un anno di tempo, sono stata fortunata perché me lo sono potuto permettere. Ho scritto,, pregato. La voglia di tornare c’è, quella lucetta rossa (si riferisce alla telecamera, ndr) quando ce l’hai dentro al sangue, manca”. Tra le due conduttrici c’è un bel rapporto d’amicizia: “Adle avevano offerto un programma molto carino e lei ...

Advertising

GiusCandela : Domani De Martino ospite a Le Iene condotto da Belen, prima ospitata dopo ritorno di fiamma. Venerdì a Domenica In… - filombria : RT @AndreaGalastro: ho acceso la tv e ho trovato alessia marcuzzi castana sotto il logo di rai 1 sto avendo un mancamento #domenicainshow… - Frances42219510 : Niente di nuovo i soliti amici le solite battutine ma basta co sta #maravenier forse una cosa buona c era Alessia M… - ParliamoDiNews : Alessia Marcuzzi torna in tv dopo un anno da Mara Venier #alessiamarcuzzi #28maggio - Dorian221190 : RT @DavideMoschetti: Alessia Marcuzzi per me rimarrà sempre la conduttrice migliore del #GF #DomenicaInShow -