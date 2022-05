28 maggio … (Di sabato 28 maggio 2022) Avrebbe compiuto oggi un secolo Agustin Gainza, nato il 28 maggio 1922: bandiera dell’Athletic Bilbao che con i baschi conquistò due Liga e sette volte la Coppa del Re. Oltre trecento presenze nel campionato spagnolo, era nato esattamente dieci anni dopo Carlo Villa, il quale esordì in Serie A in Ambrosiana Inter-Bologna del 26 settembre 1936. Proprio di fronte ai felsinei disputò l’ultima partita nel massimo campionato, con la maglia del ‘Vecchio Balordo’ (soprannome che Gianni Brera coniò per il Grifone) il 16 febbraio 1941. Se il Monza verrà promosso, un pensiero andrebbe dedicato anche a Marco Saltarelli, centouno presenze nel torneo cadetto con il club brianzolo. Oggi avrebbe compiuto sessant’anni: morì in un incidente stradale il giorno successivo al suo quarantaduesimo compleanno. GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) L'articolo proviene da Gli Eroi del ... Leggi su glieroidelcalcio (Di sabato 28 maggio 2022) Avrebbe compiuto oggi un secolo Agustin Gainza, nato il 281922: bandiera dell’Athletic Bilbao che con i baschi conquistò due Liga e sette volte la Coppa del Re. Oltre trecento presenze nel campionato spagnolo, era nato esattamente dieci anni dopo Carlo Villa, il quale esordì in Serie A in Ambrosiana Inter-Bologna del 26 settembre 1936. Proprio di fronte ai felsinei disputò l’ultima partita nel massimo campionato, con la maglia del ‘Vecchio Balordo’ (soprannome che Gianni Brera coniò per il Grifone) il 16 febbraio 1941. Se il Monza verrà promosso, un pensiero andrebbe dedicato anche a Marco Saltarelli, centouno presenze nel torneo cadetto con il club brianzolo. Oggi avrebbe compiuto sessant’anni: morì in un incidente stradale il giorno successivo al suo quarantaduesimo compleanno. GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) L'articolo proviene da Gli Eroi del ...

Advertising

juventusfc : Il 27 maggio 2004 ci lasciava Umberto Agnelli. Il ricordo della Juventus. - riotta : I russi non hanno ancora circondato #Severodonetsk ma la distruggono metodicamente con l'artiglieria. Come Grozny,… - DiMarzio : Ivan #Perisic lascia l'@Inter: nelle prossime ore il sì definitivo al @SpursOfficial di Antonio #Conte - fcim190877 : RT @savex90: Oh non potete rompere il cazzo piangendo per il mercato già da maggio. Io 3 mesi non vi reggo. E fatelo finire sto mercato di… - Loredanataberl1 : RT @IlZebraapois: I russi sfondano nel Donbass, e Zelensky ammette: 'Situazione difficile' 28 Maggio 2022 - 08:10 Truppe russe e cecene com… -

Truffa agli anziani, contratti firmati con l'inganno: due denunce a Tivoli - Cronaca - quotidiano.net Truffa agli anziani Roma, 28 maggio 2022 " Tentata truffa ai danni di un'anziana e violenza privata. Sono le accuse di cui dovranno rispondere due ragazzi italiani di 29 e 22 anni che, accompagnati da un terzo complice ancora da ... Tutte le novità Prime Video in arrivo da giugno 2022 Tra pochi giorni Prime Video calerà il sipario sul mese di maggio, ed è per questo sono da oggi disponibili tutte le novità in arrivo da giugno . Dall'attesissima terza stagione di The Boys al film originale The Contractor , passando le prime visioni di film ... La Stampa Covid in Italia, salgono le reinfezioni negli ultimi sette giorni | Il Report Iss Covid in Italia, salgono le reinfezioni: il report ISS Dal 24 agosto 2021 al 25 maggio 2022 sono stati segnalati 502.029 casi di reinfezione, pari a 3,9% del totale dei casi notificati. Il numero di ... Scuola: lunedì sciopero e manifestazione a Cagliari (ANSA) - CAGLIARI, 28 MAG - Lunedì 30 maggio si ferma il mondo della scuola anche in Sardegna per lo sciopero unitario nazionale indetto dalle sigle Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola Rua, Snals ... Truffa agli anziani Roma, 282022 " Tentata truffa ai danni di un'anziana e violenza privata. Sono le accuse di cui dovranno rispondere due ragazzi italiani di 29 e 22 anni che, accompagnati da un terzo complice ancora da ...Tra pochi giorni Prime Video calerà il sipario sul mese di, ed è per questo sono da oggi disponibili tutte le novità in arrivo da giugno . Dall'attesissima terza stagione di The Boys al film originale The Contractor , passando le prime visioni di film ... Specchio dei tempi, le lettere del 28 maggio Covid in Italia, salgono le reinfezioni: il report ISS Dal 24 agosto 2021 al 25 maggio 2022 sono stati segnalati 502.029 casi di reinfezione, pari a 3,9% del totale dei casi notificati. Il numero di ...(ANSA) - CAGLIARI, 28 MAG - Lunedì 30 maggio si ferma il mondo della scuola anche in Sardegna per lo sciopero unitario nazionale indetto dalle sigle Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola Rua, Snals ...