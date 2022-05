“Voglio andare a casa”. Merlino travolta dallo sconforto minaccia di lasciare lo studio (Di venerdì 27 maggio 2022) Una serie di interventi che lasciano Myrta Merlino senza parole si sono succeduti nel corso della puntata del 27 maggio de L'Aria che Tira, il talk show mattutino di La7. La giornalista napoletana, tra rassegnazione ed ironia, si sfoga per quanto detto dai suoi ospiti Antonio Caprarica e Carlo Cambi: “Rimpiangeremo la Merkel, moltissimo. Stamattina mi state un po' sconfortando, tra le notizie economiche che ci ha dato Cambi e l'analisi sull'Europa che ci ha fatto Caprarica, mi verrebbe voglia di andare a casa… Ma non lo farò, rimango qui con voi”. Leggi su iltempo (Di venerdì 27 maggio 2022) Una serie di interventi che lasciano Myrtasenza parole si sono succeduti nel corso della puntata del 27 maggio de L'Aria che Tira, il talk show mattutino di La7. La giornalista napoletana, tra rassegnazione ed ironia, si sfoga per quanto detto dai suoi ospiti Antonio Caprarica e Carlo Cambi: “Rimpiangeremo la Merkel, moltissimo. Stamattina mi state un po' sconfortando, tra le notizie economiche che ci ha dato Cambi e l'analisi sull'Europa che ci ha fatto Caprarica, mi verrebbe voglia di… Ma non lo farò, rimango qui con voi”.

