Studentessa lapidata | frase choc dell' imam | I musulmani

(Di venerdì 27 maggio 2022) Il tweeta Moschea Nazionale di Abuja dopo la lapidazioneaccusata di blasfemia fa indignare. In Nigeria non c'è fine alle violenze contro i cristiani

yfcitalia : RT @evangelicinet: Nigeria, lapidata studentessa cristiana - evangelicinet : Nigeria, lapidata studentessa cristiana - UnitiInCristo : PORTE APERTE “NIGERIA: PORTE APERTE AIUTA LA FAMIGLIA DI DEBORAH SAMUEL” … giovane studentessa cristiana … Lapidat… - andfranchini : RT @GPGualaccini: @acs_italia LAPIDATA A MORTE per #BLASFEMIA nel NW della #Nigeria, a #Sokoto: è la disumana condanna toccata a Deborah Sa… - caragli2 : RT @GPGualaccini: @acs_italia LAPIDATA A MORTE per #BLASFEMIA nel NW della #Nigeria, a #Sokoto: è la disumana condanna toccata a Deborah Sa… -

ilGiornale.it

Tuttavia, né la loro storia né quella dellanigeriana cristiana Deborah Samuel ,e bruciata perché accusata di blasfemia, ha convinto la sinistra europea ad approvare una ......più recenti raccontano di unacristiana di vent'anni, Deborah Yakubu, originaria di Zuru, che, dopo esser stata accusata sommariamente di "blasfemia", è stata brutalmentee poi ... Studentessa lapidata, la frase choc dell'imam: "I musulmani hanno delle linee rosse..." Il tweet dell'imam della Moschea Nazionale di Abuja dopo la lapidazione della studentessa accusata di blasfemia fa indignare. In Nigeria non c'è fine alle violenze contro i cristiani ...A Sokoto, in Nigeria, il 13 maggio Deborah Samuel, una studente universitaria, è stata lapidata in pieno giorno dai compagni di corso che l’accusavano di blasfemia. Samuel... Leggi ...