Roland Garros 2022 | Trevisan agli ottavi | risultati

(Di venerdì 27 maggio 2022) (Adnkronos) – L’azzurra Martinasi qualifica per glidi finale del. La 28enne di Firenze, numero 59 delle classifiche, si è imposta in due set sull’australiana di origine russa Daria Gavrilova-Saville, in un’ora e mezza di gioco, con il punteggio di 6-4, 6-3.affronterà la vincente del match tra la tedesca Angelique Kerber, testa di serie numero 21, e la bielorussa Aliaksandra Sasnovich, numero 47 del mondo. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

