Italia | Mancini | “Di Lorenzo più pronto di Spinazzola Zerbin? C’è un motivo se alcuni sono rimasti”

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 27 maggio 2022) Il commissario tecnico della Nazionalena di calcio, Roberto, è intervenuto quest’oggi in conferenza stampa dove ha toccato vari temi. Tra gli argomenti trattati, il primo riguarda proprio lo stage a cui hanno partecipanogiovani azzurri come Gianluca Gaetano e Alessio. Di seguito quanto evidenziato: “Questi tre giornistati ottimi, nei cui abbiamo avuto la possibilità di valutare più di 50 calciatori e quasi tutti bravi, con un grande futuro. Chi è rimasto (come, ndr) non è rimasto perché è migliore di altri, ma perché la mattina abbiamo la possibilità di allenarli e valutarli in modo da accorciare ancora di più i tempi per questi giovani che possiedono ottime qualità”. Questo esperimento, eseguito con lo stage, potrà ripetersi? “Quando ...