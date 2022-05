Giro d’Italia 2022, Carapaz: “Domani decisiva per la maglia rosa, voglio guadagnare ancora” (Di venerdì 27 maggio 2022) “Bisogna godersi tutti i momenti in maglia rosa, anche per questo è venuta qui la mia famiglia a supportarmi. Avere qui la gente che ha visto il tuo lavoro negli anni è speciale, sanno cosa ho dovuto fare per essere qui. Ho molta fiducia, ma guardo già a Domani perché sarà una giornata decisiva. Non sarebbe male avere questo gap nell’ultima cronometro, ma punto a guadagnare qualche secondo prima di domenica”. Queste le parole di Richard Carapaz, corridore della Ineos Grenadiers, ai microfoni della Rai dopo aver tenuto la maglia rosa nella diciannovesima tappa del Giro d’Italia 2022, la Marano Lagunare-Santuario di Castelmonte, di 178 chilometri. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 27 maggio 2022) “Bisogna godersi tutti i momenti in, anche per questo è venuta qui la mia famiglia a supportarmi. Avere qui la gente che ha visto il tuo lavoro negli anni è speciale, sanno cosa ho dovuto fare per essere qui. Ho molta fiducia, ma guardo già aperché sarà una giornata. Non sarebbe male avere questo gap nell’ultima cronometro, ma punto aqualche secondo prima di domenica”. Queste le parole di Richard, corridore della Ineos Grenadiers, ai microfoni della Rai dopo aver tenuto lanella diciannovesima tappa del, la Marano Lagunare-Santuario di Castelmonte, di 178 chilometri. SportFace.

