(Di venerdì 27 maggio 2022) (Adnkronos) – Arrestati tre esponenti della famigliapere tentataa undel lido di. In carcere è finito Diego, 43 anni mentre glidomiciliari sono scattati per Guido e Marcoentrambi 23enni. A portare all’arresto dei tre, la denuncia dei due titolari delche hanno riferito che la sera del 9 marzo scorso, gli indagati, dopo essere stati a cena presso il loro locale, consumando piatti costosi e bottiglie di champagne, ostentando la loro appartenenza alla famiglia, avrebbero tentato di farsi consegnare circa 700 euro in contanti che però i titolari del locale si erano rifiutati di consegnare. Provocatoriamente si ...

Per i due, arrestati a fine novembre scorso con l'accusa diaggravata, la Procura aveva ... ad esponenti dei gruppi Di Silvio e. Richieste accompagnate, come riportato nell'...... riciclaggio (93%), spaccio di droga (92%),(90%). 'il sondaggio è pieno di significato, ... Oggi a Roma ci sono un parco e una biblioteca dove prima c'era una villa abusiva dei. In ... Casamonica, estorsione a ristorante e albergo a Latina: 3 arresti (Adnkronos) – Arrestati tre esponenti della famiglia Casamonica per estorsione e tentata estorsione a un ristorante del lido di Latina. In carcere è finito Diego Casamonica, 43 anni mentre gli arresti ...mentre ai domiciliari sono finiti Guido e Marco Casamonica, entrambi di 23 anni, tutti indagati per estorsione e tentata estorsione. Il primo episodio il 9 marzo in un noto ristorante del Lido dove i ...