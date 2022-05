Cagliari, il City Holding If conferma l’interesse per l’acquisizione (Di venerdì 27 maggio 2022) Nonostante le parole del presidente Giulini, il City Holding If Group conferma l’interesse per l’acquisizione del Cagliari Il City Holding If Group non molla la presa sull’acquisizione del Cagliari, nonostante il sonoro rifiuto del Presidente Tommaso Giulini. L’Unione Sarda ha riportato oggi una nota del fondo internazionale che conferma l’interesse per il club. «La Citic Holding IF Group, società di investimento indipendente con sede nel Delaware, conferma l’invio di una manifestazione di interesse non vincolante per l’acquisto della totalità delle azioni di proprietà della Cagliari Calcio Spa. Non intendiamo commentare notizie ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 27 maggio 2022) Nonostante le parole del presidente Giulini, ilIf GroupperdelIlIf Group non molla la presa suldel, nonostante il sonoro rifiuto del Presidente Tommaso Giulini. L’Unione Sarda ha riportato oggi una nota del fondo internazionale cheper il club. «La CiticIF Group, società di investimento indipendente con sede nel Delaware,l’invio di una manifestazione di interesse non vincolante per l’acquisto della totalità delle azioni di proprietà dellaCalcio Spa. Non intendiamo commentare notizie ...

