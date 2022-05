A Uvalde il killer ha sparato 100 colpi. Autocritica della polizia: sbagliato a non irrompere nella scuola (Di venerdì 27 maggio 2022) Secondo la ricostruzione del capo del dipartimento di pubblica sicurezza del Texas, Salvador Ramos è rimasto un'ora e mezzo barricato nella scuola senza che nessuno intervenisse per bloccarlo Leggi su tg.la7 (Di venerdì 27 maggio 2022) Secondo la ricostruzione del capo del dipartimento di pubblica sicurezza del Texas, Salvador Ramos è rimasto un'ora e mezzo barricatosenza che nessuno intervenisse per bloccarlo

