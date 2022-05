Vicenza: cinque italiani in programma (Di giovedì 26 maggio 2022) Si completa il secondo turno del Challenger in corso in Veneto. Due derby azzurri (Arnaldi-Cobolli e Arnaboldi-Maestrelli) e Matteo Gigante, a caccia di un posto nei quarti Leggi su federtennis (Di giovedì 26 maggio 2022) Si completa il secondo turno del Challenger in corso in Veneto. Due derby azzurri (Arnaldi-Cobolli e Arnaboldi-Maestrelli) e Matteo Gigante, a caccia di un posto nei quarti

