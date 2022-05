Uomini e Donne, la reazione di Tina alla reunion tra Ida e Riccardo (Di giovedì 26 maggio 2022) Come ben sa chi segue Uomini e Donne ogni giorno alle 14.45 in punto su Canale 5, nel corso dell’ultima puntata del talk show di Maria De Filippi gli ex fidanzati Riccardo Guarnieri e Ida Platano hanno dapprima litigato furiosamente, per poi confrontarsi e decidere di uscire insieme la sera stessa, dopo un ballo romantico a centro studio. Tina Cipollari però era assente alla puntata e tutti si sono chiesti che reazione avrebbe avuto se fosse stata presente, vista la sua avversione per Ida e Riccardo. Grazie alle anticipazioni sulla registrazione successiva (non ancora andata in onda) noi siamo in grado di svelarvelo! Uomini e Donne, quando andranno in onda le scelte ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 26 maggio 2022) Come ben sa chi segueogni giorno alle 14.45 in punto su Canale 5, nel corso dell’ultima puntata del talk show di Maria De Filippi gli ex fidanzatiGuarnieri e Ida Platano hanno dapprima litigato furiosamente, per poi confrontarsi e decidere di uscire insieme la sera stessa, dopo un ballo romantico a centro studio.Cipollari però era assentepuntata e tutti si sono chiesti cheavrebbe avuto se fosse stata presente, vista la sua avversione per Ida e. Grazie alle anticipazioni sulla registrazione successiva (non ancora andata in onda) noi siamo in grado di svelarvelo!, quando andranno in onda le scelte ...

